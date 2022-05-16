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إقتصاد

في اليابان... ارتفاع ملحوظ لأسعار الجملة

Lebanon 24
16-05-2022 | 12:00
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سجلت أسعار الجملة للمواد والمنتجات في اليابان ارتفاعا قياسيا في أبريل من هذا العام على خلفية الوضع في أوكرانيا، وذلك وفقا لبيانات نشرها بنك اليابان (البنك المركزي) اليوم الاثنين.

ووفقا لهذه البيانات، ارتفع مؤشر أسعار الجملة (للمواد والمنتجات) في البلاد في أبريل بنسبة 10٪، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 1981.
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ووفقا للمحللين المحليين، يرجع هذا في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الوضع في أوكرانيا.

وينمو هذا المؤشر في اليابان للشهر الرابع عشر على التوالي.

( تاس) 
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