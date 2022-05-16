دولار السوق الموازية يتخطّى الـ28000.. اليكم التسعيرة المتداولة



تخطى سعر الدولار في السوق الموازية الـ 28000، حيث سجل في ساعات ما بعد الظهر الاولى ما بين 28000 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 27650 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.