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إقتصاد

دولار السوق الموازية يتخطّى الـ28000.. اليكم التسعيرة المتداولة

Lebanon 24
16-05-2022 | 05:59
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تخطى سعر الدولار في السوق الموازية الـ 28000، حيث سجل في ساعات ما بعد الظهر الاولى ما بين 28000 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 27650 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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