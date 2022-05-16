دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم، 29200 - 29250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28250 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.