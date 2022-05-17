أميركا تدعم مساعي غوتيريش لإعادة حبوب أوكرانيا للسوق العالمي

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وأضافت السفيرة للصحفيين: "تحدث إلينا بشأن خططه ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس حيال هذه القضية". قالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن بلادها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية رغم استمرار الحرب.وأضافت السفيرة للصحفيين: "تحدث إلينا بشأن خططه ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس حيال هذه القضية".

وبعد زيارته لموسكو وكييف في أواخر الشهر الماضي، قال غوتيريش إنه مصمم على المساعدة في إعادة الإنتاج الزراعي لأوكرانيا وإنتاج الأغذية والأسمدة في روسيا وروسيا البيضاء إلى الأسواق العالمية رغم استمرار الحرب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، إن غوتيريش طلب من روسيا السماح بشحن بعض الحبوب الأوكرانية مقابل تحركات للمساعدة في تسهيل صادرات روسيا وروسيا البيضاء من أسمدة البوتاس.



وأشارت السفيرة الأميركية إلى عدم وجود عقوبات أميركية على المنتجات الزراعية الروسية.