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إقتصاد
في جلسة متقلبة...الأسهم الأوروبية تغلق على تباين!
Lebanon 24
17-05-2022
|
08:00
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أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين 16 مايو أيار على تباين وسط تراجع أسواق الأسهم العالمية وأسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 1.4%.
واستقر مؤشر ستوكس 600 في نهاية الجلسة بعدما تراجع 0.8% أثناء التداولات، وتراجع داكس الألماني بنسبة 0.45% بينما ارتفع فوتسي البريطاني بنحو 0.63%.
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وصرح بيت ويتما الشريك في مجموعة Zurich-based Porta Advisors بأن سياسة الصين للإبقاء على إصابات كورونا عند نطاق الصفر والحرب بين روسيا وأوكرانيا واختناقات سلاسل الإمدادات تعني أنه من المتوقع الابتعاد عن المخاطرة في أسواق الأسهم لفترة من الوقت في المستقبل.
وأضاف: "لا أعتقد أننا انتهينا من التقلب، التقلب ليس مفرطاً بشكل خاص في هذه المرحلة لكن يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن الرغبة في المخاطرة في الأصول المالية قد انخفضت بشكل كبير".
المصدر: cnbc
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