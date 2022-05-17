المحطات لم تتسلّم مادّة البنزين.. ما السبب؟

اشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لصوت لبنان 100.5 الى ان الشركات كانت مقفلة لثلاثة أيام والمحطات لم تتسلّم مادّة البنزين بانتظار تحويل الأموال للشركات المستوردة.



وتابع:" المواطن هو الضحية الأكبر في موضوع ارتفاع سعر الدولار واذا لم يكن هناك سقف محدّد له في المستقبل فسنبقى مكاننا".

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