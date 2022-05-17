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إقتصاد

المحطات لم تتسلّم مادّة البنزين.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 02:40
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اشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لصوت لبنان 100.5 الى ان الشركات كانت مقفلة لثلاثة أيام والمحطات لم تتسلّم مادّة البنزين بانتظار تحويل الأموال للشركات المستوردة.

وتابع:" المواطن هو الضحية الأكبر في موضوع ارتفاع سعر الدولار واذا لم يكن هناك سقف محدّد له في المستقبل فسنبقى مكاننا".
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