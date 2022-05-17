إرتفاع ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 30100 - 30150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29100 - 29200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.