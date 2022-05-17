دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 30200 - 30250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30100 - 30150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.