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إقتصاد
عقود الخام الأميركي تغلق عند مستوى أعلى من برنت للمرة الأولى منذ 2020
Lebanon 24
17-05-2022
|
23:30
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تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء 17 أيار بفعل تقارير حول أن أميركا ستخفف بعض القيود على حكومة فنزويلا.
وتراجعت الأسعار بعدما قفزت في وقت سابق في الجلسة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وواصلت الخسائر بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي إذ أكد أن خفض التضخم قد يتسبب في بعض الألم.
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وعند تسوية التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.02% إلى 111.93 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بنسبة 1.58% مسجلة 112.40 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها الخام الأمريكي عند مستوى أعلى من عقود برنت منذ أيار 2020.
وأفادت رويترز عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجيز في وقت قريب لشركة Chevron التفاوض مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما يرفع بشكل مؤقت حظر على هذه المناقشات.
كما أفادت أنباء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا يوم الإثنين في مسعاهم للضغط على المجر لإنهاء معارضتها لمقترح حظر النفط الروسي.
المصدر: CNBC
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