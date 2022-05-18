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إقتصاد

جيروم باول: سنواصل رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم

Lebanon 24
18-05-2022 | 08:00
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صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي بأن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يرى هبوطاً في التضخم.

وأضاف باول في تصريحات اليوم الثلاثاء 17 ايار أيار أنه على البنك إبطاء النمو من أجل خفض التضخم، مشيراً إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تدفع أسعار المواد الأولية للارتفاع.
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وأوضح أنه من أجل خفض التضخم سيتعين إبطاء نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى رؤية أدلة واضحة ومقنعة على أن التضخم يتراجع.

 وتابع: في الوقت الحالي أشعر بأن سعر الفائدة الحيادي أعلى كثيراً من 3.6%، مؤكداً أن الأسواق تأخذ في الحسبان سلسلة زيادات في أسعار الفائدة

وذكر باول أن آثار الحرب بين أوكرانيا وروسيا ربما تستمر لفترة أطول من المتوقع.
المصدر: CNBC
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