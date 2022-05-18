Advertisement

إقتصاد

هل تصبح صفيحة البنزين بمليوني ليرة؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 01:51
A-
A+
Doc-P-953460-637884615458237330.jpg
Doc-P-953460-637884615458237330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس أنه من الطبيعي أن تكون اسعار المحروقات من دون سقف ولكن هذا لا يعني أن الصفيحة ستصبح بمليوني ليرة، خصوصاً ان اسعار المحروقات تتأثر بعاملين: اولاً بسعر النفط العالمي وثانياً بسعر صرف الدولار الذي لا قدرة على ضبطه.
Advertisement
وأكد لصوت لبنان أن المشكلة تكمن في التأخير الحاصل من قبل المصارف لتسديد الدولار للشركات الستوردة حسب منصة صيرفة مقابل الليرة اللبنانية، مشدداً على ضرورة ايجاد حل سريع للموضوع في الساعات المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-05-18
07:52 | 2022-05-18
06:28 | 2022-05-18
05:38 | 2022-05-18
05:00 | 2022-05-18
01:51 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website