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إقتصاد
هل تصبح صفيحة البنزين بمليوني ليرة؟
Lebanon 24
18-05-2022
|
01:51
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أكد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس أنه من الطبيعي أن تكون اسعار المحروقات من دون سقف ولكن هذا لا يعني أن الصفيحة ستصبح بمليوني ليرة، خصوصاً ان اسعار المحروقات تتأثر بعاملين: اولاً بسعر النفط العالمي وثانياً بسعر صرف الدولار الذي لا قدرة على ضبطه.
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وأكد لصوت لبنان أن المشكلة تكمن في التأخير الحاصل من قبل المصارف لتسديد الدولار للشركات الستوردة حسب منصة صيرفة مقابل الليرة اللبنانية، مشدداً على ضرورة ايجاد حل سريع للموضوع في الساعات المقبلة.
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