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إقتصاد
في مصر... اليكم حجم استهلاك القمح
Lebanon 24
18-05-2022
|
10:00
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كشفت وزارة التموين في مصر أن المواطن المصري يتناول في العام، أكثر من ضعفي المعدل العالمي للإنسان من القمح.
وخلال تصريحيات له ببرنامج "الحياة اليوم"، قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: "الإنسان المصري بيأكل في السنة 182 كيلوغراما ونصف كيلوغرام من الأقماح، مقابل المتوسط في العالم 69 كيلوغراما.. بس دي طبيعتنا، عشان الخبز أساسي في وجبتنا، وده أثره في السمنة، عشان حد بقى هيطلع يهاجمني"،
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وأوضح إبراهيم عشماوي أن "الحكومة مستمرة في شراء القمح، رغم ارتفاع سعره عالميا، وستظل كذلك، ولن تُحمل المواطن أي أعباء من ارتفاع سعر القمح، من أجل البسطاء والمستهدفين من الفئات، إذ تتحمل الدولة 80% من سعر القمح، وأن منظومة الدعم مستفيد منها 63 مليونا، و72 مليونا آخرين مستفيدين من الخبز".
كما أشار إلى أن "الدولة تتدخل لصالح مختلف الفئات، وأن أسعار اللحوم لم ترتفع، وتوجد منافذ حكومية فيها السعر الثابت"، مضيفا: "البنك الزراعي سيوفر مكانين لتوفير الأسمدة وإتاحة عرض المنتج لتجار التجزئة، ومصر كانت أكبر مصدر للموالح على مستوى العالم العام الماضي".
وأكد مساعد وزير التموين المصري أن "الحكومة تحملت 80% من ارتفاع أسعار السلع المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لـ 4 شهور، والزيت 6 شهور، واللحوم 11 شهرا، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز"، متابعا: "السنة اللي فاتت أسسنا 203 آلاف شركة في كل الأنشطة الاقتصادية، والسنة دي بقيت 249 ألف شركة..رؤوس أموال الشركات كانت 96 مليارا، بقيت 108 مليارات جنيه، وده إنطباع إن السوق بيتوسع..معظمها شركات الفرد الواحد، و65% من الاسثمارات السنين اللي فاتت كانت من الحكومة، و35% من القطاع الخاص، وهيحصل العكس السنين الجاية".
(الوطن)
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