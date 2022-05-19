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إقتصاد

على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 02:13
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سجل  سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 30350 ليرة للمبيع و30400 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر 30250 - 30350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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