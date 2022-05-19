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إقتصاد

أسباب ارتفاع الدولار.. خبير اقتصادي يكشف

Lebanon 24
19-05-2022 | 03:06
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استبعد الخبير الاقتصادي البروفسور مارون خاطر، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن يكون للمال الانتخابي تأثير مباشر على سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

 

وفنّد خاطر أسباب ارتفاع سعر الصرف وهي: شحّ الدولار، ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة التضخم العالمي بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وسط إرباك في منصة صيرفة في لبنان، تفلّت السوق الموازية واحتدام المضاربة فيها بين التجار والصرافين.

 

وكشف خاطر أنه لديه معلومات عن أن المصرف المركزي يتدخل في سوق القطع لشراء الدولار بهدف تأمينه لمنصة صيرفة وإعادة بيعه على سعر المنصة وهذا الأمر إذا كان يحصل فعلاً فهو كارثي.

 

وأضاف أن هناك سبباً إضافياً يتمثّل برسائل سياسية قد تكون متعلقة بنتيجة الانتخابات أو الاستحقاقات المقبلة، مشدداً على وجوب إعادة تفعيل المؤسسات للخروج من الأزمة.

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