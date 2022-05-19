Advertisement

إقتصاد

في روسيا.. هل يتعافي انتاج النفط؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-953908-637885608203716799.jpg
Doc-P-953908-637885608203716799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى حدوث تعاف في إنتاج النفط بروسيا بعد تراجعه الشهر الماضي.

وقال المسؤول الروسي، في كلمة خلال مشاركته في الماراثون التعليمي "آفاق جديدة" اليوم الخميس، إن إنتاج النفط في روسيا تراجع بواقع مليون برميل يوميا في شهر أبريل الماضي.
Advertisement

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن إنتاج الخام في روسيا تعافى في شهر مايو الجاري، إذ نما بمقدار 200-300 برميل يوميا (مقارنة بشهر أبريل 2022).

كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر إنتاج الخام في روسيا في النمو في شهر يونيو المقبل (2022).

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات عليها، كذلك أوقفت بعض الشركات شراء النفط الروسي، لكن روسيا قامت بتوجيه مبيعات النفط إلى أسواق أخرى.

( إنترفاكس) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-05-19
14:00 | 2022-05-19
14:00 | 2022-05-19
12:43 | 2022-05-19
12:00 | 2022-05-19
11:33 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website