الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 30750 - 30800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.





وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 30350 - 30400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

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