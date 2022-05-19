دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 30850 - 30900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30750 - 30800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.