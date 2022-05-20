40 مليون برميل نفط إيراني مخزنة في البحر تبحث عن مشترين.. ما السبب؟

وقالت مصادر تجارية وملاحية إن بعض الناقلات راسية هناك منذ شباط لكن عدد السفن التي تخزن الخام الإيراني زاد بسرعة منذ نيسان مع توجيه المزيد من الخام الروسي شرقا.وقالت شركة كبلر للبيانات والتحليلات إنها تقدر أن يكون حجم الخام الإيراني المخزن في مستودعات عائمة قرب سنغافورة قد زاد إلى 37 مليون برميل في منتصف مايو أيار ارتفاعا من 22 مليون برميل في أوائل نيسان.وحظرت الولايات المتحدة واردات الخام الروسي بعد فترة وجيزة من غزو موسكو لأوكرانيا في حين يدرس الاتحاد الأوروبي حظرا تدريجيا مما دفع المزيد من شحنات الخام الروسي باتجاه آسيا.وقال حميد حسيني عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني في طهران لرويترز "روسيا يمكنها تحويل نحو نصف صادراتها إلى جنوب شرق آسيا خاصة الصين، وهذا تهديد محتمل ضخم لصادرات الخام الإيرانية".انخفاض بـ200 ألف برميل يومياوتفيد حسابات شركة كبلر بأن صادرات إيران إلى الصين كانت تقدر بما بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميا في آذار.لكن في أبريل/نيسان أفادت التقديرات بانخفاضها بمقدار ما بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا، حسبما قال إيمان ناصري العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "إف.جي.إي" الاستشارية فيما يشير إلى انخفاض بما بين الربع أو الثلث.وقالت كبلر إن إيران صدرت في المتوسط 930 ألف برميل يوميا للصين في الربع الأول من العام في حين تشير تقديراتها الأولية لصادرات شهر أبريل إلى 645 ألف برميل يوميا لكنها قالت إن التقديرات يمكن تعديلها بسبب صعوبة تعقب المبيعات الإيرانية.التجارة في ظل العقوباتقال همايون فلكشاهي المحلل البارز في كبلر "من الواضح أن الصين تشتري الآن المزيد من شحنات خام الأورال. زادت صادرات خام الأورال للصين إلى ثلاثة أمثالها. ويأتي ذلك على الرغم من تراجع الواردات الصينية".والصين، التي تراجعت وارداتها الإجمالية من النفط في الفترة الأخيرة بسبب قيود مكافحة كوفيد-19، هي أكبر مشتر كذلك للمزيج الروسي إسبو.وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن إيران وروسيا كانتا على اتصال وثيق في الأسابيع الأخيرة لبحث كيفية تجارة النفط في ظل العقوبات. وقال أحد المصادر إن الجانب الروسي يريد تعلم كيف أدارت إيران إجراءات النقل والبيع والأمور المصرفية. وبحث الجانبان كذلك إنشاء شركات وبنوك وصناديق مشتركة.