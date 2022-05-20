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إقتصاد

تراجع طفيف للدولار.. إليكم تسعيرته الصباحية!

Lebanon 24
20-05-2022 | 02:57
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 30800 و30850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الخميس ما بين 30850 و30900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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