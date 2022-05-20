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إقتصاد
روسيا تجني مبالغ طائلة من خلال بيع الغاز
Lebanon 24
20-05-2022
|
12:00
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نقلت صحيفة "ليزيكوس" عن محللين أن روسيا من المتوقع أن تحصل على إيرادات قياسية تقدر بنحو 100 مليار دولار من مبيعات الغاز إلى الدول الأوروبية هذا العام.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن محللي "بنك سيتي"، أن الدخل المتوقع من مبيعات الغاز سيكون ضعف ما كان عليه العام الماضي. علما أن التحليل لا يأخذ في الاعتبار الإيرادات المالية من بيع النفط والفحم والمعادن الأخرى.
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وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه على الرغم من العقوبات والتصريحات الصاخبة والوعود بفرض حظر، فإن 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تحول 200 مليون دولار إلى شركة "غازبروم" الروسية بشكل يومي.
وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.
وبموجب مرسوم رئاسي روسي يتوجب على الشركات، بما في ذلك الأوروبية، من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.
وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".
( RT + تاس)
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