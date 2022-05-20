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إقتصاد

هربا من ارتفاع الأسعار... البريطانيون يلجأون إلى "ماكدونالدز"

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:00
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ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أجبر العائلات البريطانية على استخدام مطاعم الوجبات السريعة كمطبخ وحمام وغرفة معيشة، وذلك بهدف التوفير.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو كول رئيس مجلس إدارة Bank Foundation: "يشتري الناس لأطفالهم وجبة "هابي ميل" مقابل بضعة جنيهات ويتدفأون في "ماكدونالدز"، ثم يغتسلون وينظفون أسنانهم في الحمام ويشاهدون التلفاز لساعات بواسطة شبكة "واي فاي" المجانية".
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وأضاف كول أن الحياة البريطانية تزداد سوءا بسبب التضخم، وأشار إلى أنه تم تحذير البريطانيين من حرق الأخشاب في المنازل بهدف التدفئة، خوفا من حدوث حريق.

يذكر أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة سجل في شهر أبريل الماضي أعلى مستوى له منذ العام 1982، حيث بلغ مستوى 9% مقابل مستوى تم تسجيله الشهر الذي قبله (مارس 2022) عند 7%.

وتشهد المملكة المتحدة ارتباكا اقتصاديا، حيث تتخوف من ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي قد يدخل البلاد في كساد اقتصادي.

وأمس حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أوروبا تواجه خطر الركود الاقتصادي.

( RT + نوفوستي) 
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