هذه نسبة تضخم الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,10 % بالنسبة لشهر آذار 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,76 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 6,31 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 9,98 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,41 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,69 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 7,37 %وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2022 سجل ارتفاعا وقدره 206,24 % بالنسبة لشهر نيسان 2021.كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 18,54%.لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.