الدولار إلى مزيد من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 31400 - 31450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 30800 - 30850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.