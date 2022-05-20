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إقتصاد

الدولار إلى مزيد من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 31400 - 31450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 30800 - 30850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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