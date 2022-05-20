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إقتصاد

سعر صرف دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:39
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء الجمعة، ما بين 31500 و 31550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 31300 و31400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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