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إقتصاد

خط ملاحي مباشر من فيتنام إلى روسيا

Lebanon 24
21-05-2022 | 01:00
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أطلقت مجموعة النقل Fesco خطا بحريا منتظما مباشرا يربط موانئ فيتنام بميناء فلاديفوستوك، الواقع في أقصى الشرق الروسي، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته الشركة في بيان اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: "سيتم تشغيل خدمة الحاويات البحرية بواسطة أسطول Fesco وستعمل على المسار التالي: فلاديفوستوك - هايفونغ (فيتنام) - مدينة هوشي منه (فيتنام) - نينغبو (الصين) - فلاديفوستوك".
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وأشارت الشركة إلى أن فترة الشحن تتراوح بين 9 - 12 يوما، كذلك أشارت إلى أن أول سفينة حاويات انطلقت اليوم (20 أيار 2022) على المسار المذكور.

ووففا لشركة الشحن فإن سفينة الحاويات A Houou بسعة 850 حاوية، والتي تقل منتجات مثل الملابس والطعام والقهوة انطلقت في أول رحلة، وفي وقت سابق، نفذت نفس السفينة رحلة قامت بإيصال منتجات روسية إلى فيتنام مثل الأخشاب ومستحضرات التجميل والأغذية ومنتجات البوليمر.

وتعد Fesco Transport Group واحدة من أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية الخاصة في روسيا ولديها أصول في مجال الموانئ والسكك الحديدية والأعمال اللوجستية المتكاملة.
المصدر: سكاي نيوز
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