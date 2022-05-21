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إقتصاد

وزير المالية البريطاني يدخل قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء... كم تبلغ ثروته؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 04:00
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أصبح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أول سياسي رفيع المستوى يدخل قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء، بعد أسابيع من إثارة الترتيبات الضريبية لعائلته الجدل ووسط أزمة غلاء المعيشة.

ودخل سوناك وزوجته الهندية أكشاتا مورتي، القائمة السنوية لأول مرة بثروتهما المشتركة البالغة 730 مليون جنيه إسترليني (911 مليون دولار).
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ويعتقد أن الجزء الأكبر من ثروتهم يأتي من حصة مورتي في شركة والدها Infosys لخدمات تكنولوجيا المعلومات، البالغة 690 مليون جنيه إسترليني، ولكن كان لدى سوناك أيضا مهنة مربحة للغاية في مجال التمويل قبل دخول السياسة في عام 2015.

ويأتي إدراج سوناك في القائمة بعد شهر من الكشف عن أن زوجته كانت محمية من دفع ضرائب على الأرباح الأجنبية إلى وزارة الخزانة التي يترأسها بعد أن ادعت ما يسمى بوضع "غير موطن non-domiciled".

يذكر أن ما يسمى بالوضع "non-domiciled" قانوني تماما ويمكن أن ينقذ الفرد من دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل من أرباح الأسهم من الاستثمارات الأجنبية أو مدفوعات الإيجار على الممتلكات في الخارج أو الفوائد المصرفية.

وقبل أيام، حذر ريشي سوناك، من أن الوضع الاقتصادي خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عاما.
المصدر: روسيا اليوم
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