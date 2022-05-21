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إقتصاد

ماذا قال وزير الخارجية القطرية عن الاستثمار في روسيا؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 06:00
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أكد وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار لن ينسحب من المشاريع في روسيا، لكنه لا يخطط أيضا للمشاركة في مشاريع جديدة. 

وجاء تصريح آل ثاني ردا على سؤال طرح، خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، حول ما إذا كان ينبغي لجهاز قطر للاستثمار أن يوقف التعاون الاستثماري مع بنك "في تي بي" و"روس نفط" وشركات روسية أخرى على غرار الشركات الغربية.
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وقال الوزير القطري: "على أي حال، نحن لا نبحث عن فرص جديدة وشراكات جديدة في روسيا. جهاز قطر للاستثمار هو مستثمر طويل الأجل، ونحن نستثمر على أساس تجاري لا سياسي".

وأشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار لن يغادر روسيا، وأعرب آل ثاني عن أمله في تغيير الوضع "في أقرب وقت ممكن".

كما أكد أنه على الرغم من أن "في تي بي" يخضع لعقوبات غربية، فإن جهاز قطر للاستثمار يلتزم بجميع إجراءات العقوبات ولا ينتهكها.
المصدر: روسيا اليوم
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