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إقتصاد

كيف علّقت بكين على المعلومات المتعلقة بخطط تجديد احتياطيات النفط الاستراتيجية من روسيا؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 08:00
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لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، أو ينفي، الحديث عن وجود خطط لدى الصين لتجديد احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من خلال الواردات من روسيا.

وقال المتحدث الصيني، في إفادة صحفية دورية: "لا علم لي بالمعلومات المقدمة من جانبكم. يمكنني القول من حيث المبدأ إنه يجري باستمرار بين الصين وروسيا تعاون اقتصادي –تجاري، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".
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وتابع المتحدث: "كما أريد أن أؤكد أن العقوبات أحادية الجانب لا تساعد في حل المشاكل بل تضر بالنظام التجاري القائم وبمبادئه".


وكانت أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن بكين تناقش حاليا مع موسكو مسألة الإمدادات الإضافية من النفط الروسي، والتي ستستخدم لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية للصين. وذكرت الوكالة أن المباحثات حول ذلك، تجري على مستوى الحكومتين، أما شركات النفط فتشارك بشكل بسيط فيها.

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد حتى الآن، معلومات عن الأحجام المحتملة للإمدادات أو شروط توريدها.
المصدر: روسيا اليوم
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