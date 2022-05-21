دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الصباحيّة

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 31500 - 31550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.

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