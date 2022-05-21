28
o
بيروت
38
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
38
o
بشري
28
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الصباحيّة
Lebanon 24
21-05-2022
|
01:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 31500 - 31550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
21/05/2022 15:06:06
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تخطّى الـ31 ألف ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما تخطّى الـ31 ألف ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
21/05/2022 15:06:06
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
21/05/2022 15:06:06
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما لامس أمس عتبة الـ 30 ألف.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما لامس أمس عتبة الـ 30 ألف.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
21/05/2022 15:06:06
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلالة جذابة لزينب ابنة هيفا وهبي بالفستان القصير.. والجمهور يعلّق: "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
إطلالة جذابة لزينب ابنة هيفا وهبي بالفستان القصير.. والجمهور يعلّق: "سندريلا" (صور)
10:45 | 2022-05-20
20/05/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ وقصف جوّي شمال لبنان.. فيديو يرصدُ ما جرى!
Lebanon 24
صواريخ وقصف جوّي شمال لبنان.. فيديو يرصدُ ما جرى!
13:38 | 2022-05-20
20/05/2022 01:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة
Lebanon 24
ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة
01:00 | 2022-05-21
21/05/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ الذي أسقط أرسلان؟
Lebanon 24
مَنْ الذي أسقط أرسلان؟
03:00 | 2022-05-21
21/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-05-20
20/05/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2022-05-21
كيف علّقت بكين على المعلومات المتعلقة بخطط تجديد احتياطيات النفط الاستراتيجية من روسيا؟
07:39 | 2022-05-21
5 أزمات وراء الارتفاع الضخم في الأسعار
06:00 | 2022-05-21
ماذا قال وزير الخارجية القطرية عن الاستثمار في روسيا؟
04:00 | 2022-05-21
وزير المالية البريطاني يدخل قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء... كم تبلغ ثروته؟
02:30 | 2022-05-21
روسيا تقطع الغاز عن فنلندا
01:00 | 2022-05-21
خط ملاحي مباشر من فيتنام إلى روسيا
فيديو
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-20
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-05-20
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
10:30 | 2022-05-20
21/05/2022 15:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact