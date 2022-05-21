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إقتصاد

سعر صرف الدولار ينخفض بشكل طفيف... كم بلغ عصرًا؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 09:36
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سجّل سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية عصر اليوم السبت، 31750 ليرة للمبيع و31800 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل صباحا، 31800 ليرة للمبيع و31850 ليرة للشراء.
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