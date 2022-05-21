سعر صرف الدولار ينخفض بشكل طفيف... كم بلغ عصرًا؟

سجّل سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية عصر اليوم السبت، 31750 ليرة للمبيع و31800 ليرة للشراء.



وكان قد سجّل صباحا، 31800 ليرة للمبيع و31850 ليرة للشراء.

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