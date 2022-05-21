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إقتصاد

على أي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 13:07
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 31750 و31800 ليرة.
 
 

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