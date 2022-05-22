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إقتصاد

ماذا قال وزير الخارجية القطري عن النفط الايراني؟

Lebanon 24
22-05-2022 | 10:00
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أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الوضع العالمي الحالي يتطلب قدرا كبيرا من التماسك الدولي والمزيد من المشاركة الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية القطري في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إن القيادة الإيرانية أخبرتهم أنهم مستعدون لحل وسط والتوصل إلى حل في هذا الشأن سيدعم الاستقرار في الخليج.
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وأضاف أن ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق سيساعد على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم.

كما تحدث الدبلوماسي القطري خلال المقابلة عن المخاوف من حدوث تكتلات كبيرة بين الشرق والغرب، قائلا إن "قطر تريد استراتيجية استثمار متوازنة وعمل جيد مع الجميع".

وصرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "كدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نريد الحفاظ على علاقاتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا مع الإبقاء على علاقات متوازنة مع الصين وروسيا وغيرهما، ونريد أن نرى كيف يمكننا المساعدة في تجميع كل الأشياء معا، ونتجنب أن نصبح عاملا من العوامل المسببة للانقسام".

ارتفاع أسعار الغاز

وبشأن ارتفاع أسعار الغاز، قال إن قطر تبذل حاليا كل ما في وسعها لمساعدة شركائها الأوروبيين لتغطية نواقص أسواق الطاقة الأوروبية.

وأضاف "ملتزمون في الوقت الحالي مع الأوروبيين والشركاء الآخرين، ولا نقوم بتغيير وجهة ناقلات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من أن عقودنا تكفل لنا القيام بهذا الأمر في حال وجود سعر أعلى في وجهة أخرى".

وبين أنه "إلى جانب ذلك، تقوم قطر في الوقت الحالي بزيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير بطريقة تخلق قدرات لتصدير المزيد من الغاز المسال إلى أوروبا".

( صحيفة "الشرق" القطرية) 
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