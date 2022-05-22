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إقتصاد

توجه لايقاف امدادات الغاز الروسي الى فنلندا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-05-2022 | 14:00
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أفاد الكرملين بأن روسيا لن تقوم بتوريد غازها الطبيعي إلى أي أحد مجانا، فيما قالت فنلندا، إنها تلقت إشعارا من "غازبروم" بأن إمدادات الغاز إليها ستتوقف صباح غد السبت.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "من الواضع أنه لن يقوم أحد بتوريد أي شيء مجانا"، وجاء ذلك تعليقا على بيان لشركة الطاقة الفنلندية أشارت فيه إلى إمكانية قطع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.
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وأضاف بيسكوف قائلا: "ليس لدينا معلومات عن الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودا. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل أكثر يجب توجيه السؤال إلى (غازبروم)".

وفي وقت سابق، ذكرت شركة الطاقة الفنلندية "غازوم"، أنها تلقت إخطارا من شركة "غازبروم أكسبورت" (ذراع التصدير لشركة "غازبروم") بأن إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا ستتوقف غدا (السبت) في الساعة 07:00 بتوقيت موسكو.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وبموجب مرسوم رئاسي روسي يتوجب على الشركات، بما في ذلك الأوروبية، من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".

من جهتها رفضت فنلندا المطلب الروسي، وقالت إنها ستتوجه إلى التحكيم في حال توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

(نوفوستي) 
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