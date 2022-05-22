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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. كم بلغ عصراً؟
Lebanon 24
22-05-2022
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلع عصر اليوم الأحد، ما بين 32100 و32200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 32150 و32250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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