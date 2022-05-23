دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم الاثنين، ما بين 32400 و32500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 32200 و32250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.