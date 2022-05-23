الاقتصاد العالمي يواجه "مجموعة مصائب"..تحذير من صندوق النقد العالمي!

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حذر صندوق النقد الدولي من "التشرذم الجغرافي الاقتصادي" حيث يجتمع صناع القرار وقادة الأعمال بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.في مدونة، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الآثار الاقتصادية المتبقية من أزمة Covid-19، مما أدى إلى تراجع النمو. ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود.أدى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى الضغط على الأسر في جميع أنحاء العالم، بينما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، مما يفرض مزيدًا من الضغط على الدول والشركات والأسر المثقلة بالديون، بحسب تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه "العربية.نت".