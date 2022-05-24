بعدما تخطّى الـ34 ألف ليرة... هذا ما سجّله الدولار عصر اليوم

بعدما تخطّى الـ34 ألف ليرة ظهرا، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 33500 - 33700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 33500 - 33600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.