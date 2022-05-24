دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، 33600 - 33700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 33500 - 33700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.