مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تهبط لأدنى مستوى.. اليكم الاسباب!

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هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عامين في نيسان، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار قياسية مرتفعة ضغطا على المشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.ويضاف الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في المبيعات الذي أوردته وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إلى بيانات الأسبوع الماضي حيث تظهر هبوطا حادا في تصاريح بناء المنازل لأسرة واحدة في أبريل/نيسان وضعفا مستمرا في مبيعات المنازل القائمة مما يشير إلى فتور الطلب في سوق الإسكان.وقالت الوزارة إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6% إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2020. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر آذار بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفا.