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إقتصاد

المملكة المتحدة.. أسعار المواد الغذائية تبلغ أعلى مستوى في 13 عاما

Lebanon 24
25-05-2022 | 00:00
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بلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة في 12 أسبوعا بحلول 15 مايو الجاري أعلى مستوى لها في 13 عاما.

وجاء ذلك بحسب تقرير "سكاي نيوز" (Sky News) نقلا عن دراسة أجرتها شركة Kantar الاستشارية.
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وقالت القناة، إن "Kantar Worldpanel، التي توفر بيانات عن قطاع الغذاء، أفادت بأن تضخم الغذاء قفز بأكثر من 1% في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير إلى 7%، وسط توقعات بأن الأسعار لم تبلغ الذروة بعد". 

وأضافت أن تضخم أسعار المواد الغذائية وصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، ويأتي ذلك في وقت بالكاد يكسب فيه ربع المستهلكين نفقاتهم.

ووفقا لمحللي الشركة فقد ارتفع معدل التضخم في المتاجر من 5.9% تم تسجيلها الشهر السابق إلى 7%، ووجدت الدراسة أن أسعار أغذية الكلاب والوجبات الخفيفة ولحوم البقر الطازجة ارتفعت بشكل أسرع، مدفوعة بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والأسمدة.

كذلك أظهر تقرير شركة Kantar، الذي يغطي سوق البقالة في 12 أسبوعا حتى 15 مايو الجاري، أن مبيعات المتاجر في المملكة انخفضت بنسبة 4.4% على أساس سنوي.
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