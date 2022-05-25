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إقتصاد

تركيا... الدين الخارجي يبلغ رقما قياسيا

Lebanon 24
25-05-2022 | 16:00
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حقق رصيد الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا، رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 132.3 مليار دولار، وفقا لما ذكرته جريدة "زمان" التركية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 9.9 في المائة في نهاية شهر مارس مقارنة بنهاية عام 2021، ليصل إلى 132.3 مليار دولار.
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وبلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجل، المحسوب باستخدام بيانات الدين الخارجي ذات أجل استحقاق سنة أو أقل مستوى 181.4 مليار دولار. وبحسب هذه البيانات، تم تسجيل رقم قياسي جديد في رصيد الدين الخارجي.

وفي مارس الماضي، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 6.9 في المائة إلى 55.1 مليار دولار، في حين زاد رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 10.8 في المائة إلى 47.3 مليار دولار." زمان"


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