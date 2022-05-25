22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في بولندا... رسوم اضافية على من يشتري النفط الروسي
Lebanon 24
25-05-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، فرض رسوم إضافية على المضطرين لشراء النفط من روسيا، ممن لا يستطيعون التخلي عن النفط الروسي خلال 6 أشهر أو عام.
جاء ذلك في إطار مقترحات السلطات البولندية، كجزء من مناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي عن مقترح بفرض تلك الرسوم على الدول التي ستواصل شراء النفط الروسي بعد أن ترفض دول أخرى هذه الإمدادات.
Advertisement
وقال ماتيوش: "تقترح بولندا مدفوعات تعادل الكفة. بحيث يُفرض على مستورد النفط من روسيا، والذي يحصل عليه بسعر أرخص، نظرا لأن روسيا مضطرة لبيع النفط على أي حال، ألا يحصل على ربح لن يكون متاحا للدول ورجال الأعمال الذين تخلوا عن النفط بشكل أسرع".
وأشار مورافيتسكي إلى أن عددا من الدول لا تستطيع بسرعة، في غضون 6 أشهر أو عام، التخلي عن النفط الروسي، ويقصد هنا هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا والنمسا، حيث تابع: "هذه هي الدول التي تسعى لفترة انتقالية أطول، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار بعض المخاوف، ولكن إلى جانب هذه الدول، ينبغي أن يكون هناك مزيد من الشجاعة لرفض إمدادات النفط الروسي".
وقد عجزت دول الاتحاد الأوروبي، خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر على إمدادات النفط الروسية. واقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد النفط الخام من روسيا بعد 6 أشهر من بدء تنفيذ الحزمة السادسة من العقوبات، وحظر على استيراد المنتجات البترولية اعتبارا من عام 2023. في الوقت نفسه، اقترحت المفوضية الأوروبية السماح لهنغاريا وسلوفاكيا بشراء النفط الروسي حتى نهاية عام 2024.
وبحسب مصادر، فقد اضطرت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى تخفيف عدد من مقترحاتها بشأن توقيت التقديم والمعايير والاستثناءات المحتملة للحظر النفطي، حيث عارضت هنغاريا الحظر، بدعم من عدد من الدول الأخرى، التي تعتقد أن الضرر الناجم عن هذا الإجراء سوف يكون كارثيا على أوروبا." تاس"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
Lebanon 24
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
03:00 | 2022-05-25
25/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
01:45 | 2022-05-25
25/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
01:53 | 2022-05-25
25/05/2022 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
02:00 | 2022-05-25
25/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
06:50 | 2022-05-25
25/05/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:50 | 2022-05-26
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
23:00 | 2022-05-25
الرؤساء فشلوا بضبطها.. بورصة الأسلحة تتحكم بأميركا
16:59 | 2022-05-25
هنغاريا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع مسألة حظر النفط الروسي عن الطاولة
16:00 | 2022-05-25
تركيا... الدين الخارجي يبلغ رقما قياسيا
15:54 | 2022-05-25
مصارف لبنانية في العراق تعلن عن تصفية طوعية لفروعها! (صورة)
14:00 | 2022-05-25
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
26/05/2022 08:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
03:30 | 2022-05-25
26/05/2022 08:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
26/05/2022 08:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact