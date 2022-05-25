الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم، 34450 - 34550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 34150 - 34250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.