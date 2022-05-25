دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم، 34750 - 34850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



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وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 34450 - 34550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.