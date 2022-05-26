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إقتصاد
اقل من التوقعات.. الاتحاد الأوروبي يجمد 24.5 مليار دولار أصولا للمركزي الروسي
Lebanon 24
26-05-2022
|
05:00
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قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد أبلغت عن تجميد حوالي 23 مليار يورو (24.5 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، كاشفا للمرة الأولى عن رقم كان من المتوقع أنه أعلى بكثير.
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وأعلنت روسيا أن العقوبات الغربية أدت إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من أصول بنكها المركزي حول العالم.
وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز، إن من بين إجمالي الأصول الروسية المجمدة حول العالم، فإن أقل من 10% فقط موجودة في الاتحاد، بحسب معلومات جمعتها المفوضية الأوروبية من حكومات الدول الـ27 الأعضاء.
وأضاف أن حوالي 23 مليار يورو جرى تجميدها في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط، وهو رقم أقل بكثير من 100 مليار دولار التي جمدتها الولايات المتحدة.
وقال ريندرز إنه بالإضافة إلى ذلك، جمدت دول الاتحاد أيضا حوالي 10مليارات يورو في أصول مادية، من بينها يخوت وفيلات، مرتبطة برجال أعمال أثرياء ومسؤولين لهم روابط بالكرملين.
وامتنع عن توضيح ما إذا كانت كل حكومات الاتحاد قد أبلغت عن تجميد أصول.
وتتوخى كثير من حكومات الاتحاد الأوروبي الحذر بشكل تقليدي في تنفيذ عقوبات الاتحاد بشكل كامل، وامتنعت بعضها عن أن تقول علنا ما إذا كانت قد جمدت أصولا روسية.
المصدر:
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