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إقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تتراجع والاحتياطي الاستراتيجي الأدنى منذ سنوات

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:00
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أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 ايار، إلى 419.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 737 ألف برميل.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 482 ألف برميل إلى 219.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تهبط 634 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 106.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 917 ألف برميل.
 
 
وذكرت البيانات أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي هبط 6 ملايين برميل إلى 532.01 مليون، وهو أدنى مستوى منذ ايلول 1987.

كما قالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط هبط 903 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي إلى 2.15 مليون برميل يومياً. فيما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ اذار 2020.
المصدر: العربية
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