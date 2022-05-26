الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على سعر 35000 ليرة للبيع و 35100 ليرة للشراء.

Advertisement

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 34750 - 34850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.