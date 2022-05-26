الاقتصاد الروسي... بوتين يشير الى ديناميكية جديدة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن "ديناميكيات الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعه بعض الخبراء".بوتين يتحدث عن ديناميكية الاقتصاد الروسيبوتين: الاقتصاد الروسي سيظل مفتوحاوقال خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الدولة، إن "أداء اقتصادنا أفضل بكثير مما توقع البعض، وهذا يعني أنه سيتم فتح صناعات ووظائف جديدة".واقترح بوتين في وقت سابق، زيادة بنسبة 10% في المعاشات التقاعدية للمتقاعدين غير العاملين من الأول من يونيو المقبل.وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع النقل أمس الثلاثاء: "في ظل الظروف الجديدة، سيكون الاقتصاد الروسي بالتأكيد مفتوحا"، مؤكدا أن "روسيا ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة".وأشار إلى أن "رغبة عدد من الدول في الانسحاب من روسيا تظهر مدى أهمية التنويع، ووجه الرئيس الروسي الحكومة الروسية بتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة".وشدد على ضرورة تنويع مسارات النقل بسبب رغبة بعض الدول في "الانغلاق على روسيا". وطالب كذلك، بالتخلص من الروتين (الإجراءات البيروقراطية) في تنفيذ مشاريع النقل وعدم مخالفة المواعيد النهائية في تنفيذ المشاريع."ٌRT"