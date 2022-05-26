Advertisement

إقتصاد

نمو الجنين... هذا ما اكتشفة العلماء

Lebanon 24
26-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-956056-637891565326400937.jpg
Doc-P-956056-637891565326400937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حددت دراسة جديدة الجين الذي يلعب دورا مهما في المسار البيولوجي المرتبط بتطور الجنين.

ويمكن أن يفسر تأثير الجين على المستوى الخلوي سبب ولادة بعض الأطفال بتشوهات جسدية ولماذا يصاب بعض البالغين بأمراض مثل السرطان.
Advertisement

وتتطور الأجنة البشرية عن طريق العديد من العمليات الخلوية المعقدة. وتعمل التفاعلات الكيميائية المعروفة باسم  "تأشير الخلية" على تنشيط الجزيئات في الخلية لتوجيه وظائفها.

وفي هذه الدراسة، سعى الباحثون إلى فهم أفضل لما يسمى بمسار إشارات "القنفذ" (Hedgehog)، وهو مسار إشارات ينقل المعلومات إلى الخلايا الجنينية المطلوبة للتمايز الصحيح بين الخلايا، والذي ينظم نمو الجنين البشري ولكنه نشط أيضا في مرحلة البلوغ.

واكتشفوا أن الجين Cnpy4 يمكن أن يؤثر على قدرة الخلية على تنفيذ مسار "القنفذ".

وقال أوفير كلاين، دكتوراه في الطب، المؤلف المشارك في الدراسة والمدير التنفيذي لمؤسسة Cedars-Sinai Guerin للأطفال: "ما حددناه هنا هو جين يعد مُعدِّلًا مهما للغاية لمسار القنفذ الحرج".

ولاحظ الباحثون أن أجنة الفئران المختبرية مع طفرة في جين Cnpy4 ولدت مع "كثرة الأصابع"، يُعرف أيضا بالعنش، وهو عيب خلقي يشمل أصابع يد أو قدم إضافية.

وكان لدى بعض الفئران أيضا تشوهات في العمود الفقري والأضلاع. وأظهرت الدراسات السابقة أن التغييرات في مسار القنفذ يمكن أن تسبب هذه التشوهات الخلقية.

واكتشف الفريق أن جين Cnpy4 يؤثر على مستويات الدهون الموجودة في الغشاء الخلوي، أو المنطقة التي تفصل الجزء الداخلي للخلية عن بيئتها الخارجية.

وتؤثر التغيرات في مستويات الدهون على بروتين مهم يسمى Smoothened وهو عنصر حيوي في مسار القنفذ.

والفئران التي تفتقر إلى Cnpy4 كان لديها مستويات مرتفعة من الكوليسترول الذي يمكن الوصول إليه على أغشيتها الخلوية، ما تسبب في إرسال Smoothened للإشارة بقوة أكبر. وأدى ذلك إلى فرط نشاط المسار وتوليد خلايا جديدة غير متحكم فيه.

وقال كلاين: "هذا المسار هو أحد المسارات القليلة التي تعد أساسية للتنمية البشرية. ولأن نفس المسارات تتأثر في اضطرابات مختلفة، نعتقد أنها يمكن أن تكون هدفا لعلاجات السرطانات التي نعلم أنها مرتبطة بإشارات القنفذ".

وأشار كلاين إلى أن تطوير الأدوية التي تؤثر على وظيفة الجين Cnpy4 قد يوفر خيارات علاجية جديدة محتملة للأمراض، بما في ذلك السرطان."ساينس ديلي"


إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:30 | 2022-05-26
14:00 | 2022-05-26
14:00 | 2022-05-26
12:00 | 2022-05-26
11:48 | 2022-05-26
10:00 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website