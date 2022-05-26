22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شبكة القطاع الخاص اللبنانية تعلن عن "10 شروط لانتعاش ونموّ الإقتصاد"
Lebanon 24
26-05-2022
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت شبكة القطاع الخاص اللبناني (The Network) في قاعة AVA في الأشرفية لقاءً ضم حوالي ٦٠٠ شخص من وزراء وعدد من النواب المنتخبين حديثاً، ورؤساء نقابات وجمعيات اقتصادية وعمداء جامعات والسفراء والملحقين التجاريين واعلاميين وصحافيين وكبار الشخصيات والمهنيين من مختلف القطاعات للإعلان عن 10 شروط للانتعاش والنموّ الاقتصادي.
Advertisement
يعكس هذا الحدث رؤية الشبكة التي تسعى لكي تكون لاعباً أساسياً في تطوير القطاع الخاص، انطلاقًا من احتياجاته والدور الحيوي الذي يلعبه ليصبح من أهم القطاعات التي سيعول عليها لبناء لبنان الجديد المزدهر والعادل تحت مظلة الاقتصاد المسؤول و المنفتح والحر.
وقد قد قام عشرة أعضاء بالتداول بتقديم الشروط التالية:
1) الأمن الاقتصادي
2) العدالة
3) الاقتصاد الشرعي
4) التعافي المادي
5) دولة حديثة لا مركزية
6) الأمن الغذائي
7) الناتج المحلي
8) تأمين العناية الصحية
9) بناء القدرات
10) الاستدامة
بالإضافة إلى ذلك ، قام خمسة متحدثين ضيوف بمداخلات خلال اللقاء، شارك كلّ منهم وجهة نظره حول الوضع الحالي: الرئيس التنفيذي لشركة Firmenich جيلبرت غوسطين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Proximie نادين حشاش؛ الرئيس التنفيذي لأنغامي إيدي مارون؛ الملحن وعازف الجاز ابراهيم معلوف؛ ومدير تلفزيون ومجموعة الـMBC علي جابر.
وتعليقًا على المناسبة، قالت ريما فريجي، المنسقة العامة لشبكة القطاع الخاص اللبناني: "بدأ كل شيء بفضل قناعة قوية وملحّة بأن هناك صوتًا واحدًا لم يُمنح مكانته الصحيحة، لم يكن مرتفعًا بما يكفي، ولم يكن جريئًا بما فيه الكفاية وهذا الصوت ينتمي إلى القطاع الخاص.
منذ شهر شباط 2021 ، ارتفع عدد أعضاء شبكتنا من 3 أعضاء إلى أكثر من 75 وهم ينتمون الى مختلف القطاعات الاقتصادية و النقابات والجمعيات والمنظّمات غير الحكومية.... نحن هنا للحفاظ وللاحتفاء بريادة الاعمال والهوية الإبداعية ليس فقط كأفراد بل كقوة جامعة ومتعاونة.
أتوجه الى السادة النواب والى صانعي السياسات لقد استمعنا طويلاً لكم، آن الأوان ان تصغوا لنا. لدينا متخصّصون في التعليم والوساطة والمالية ومحامون وخبراء بيئيون وممارسون صحيّون وأعضاء من المجتمع الإبداعي. نحن حراس البوابة، نحن محرّك النموّ، نحن القطاع الخاص الذي لا يستسلم."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
Lebanon 24
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
03:15 | 2022-05-26
26/05/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
Lebanon 24
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
00:50 | 2022-05-26
26/05/2022 12:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
03:00 | 2022-05-26
26/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-05-26
26/05/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
01:51 | 2022-05-26
26/05/2022 01:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:30 | 2022-05-26
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في الاسواق العالمية.. كم بلغ؟
14:00 | 2022-05-26
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-05-26
نمو الجنين... هذا ما اكتشفة العلماء
14:00 | 2022-05-26
في السعودية... أرقام قياسية للنمو الاقتصادي
12:00 | 2022-05-26
خط ائتماني من روسيا الى ايران... اليكم التفاصيل
11:48 | 2022-05-26
حجم التداول على SAYRAFA... كم بلغ؟
فيديو
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
08:36 | 2022-05-26
27/05/2022 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
07:25 | 2022-05-26
27/05/2022 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
27/05/2022 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact